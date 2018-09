TERMOLI. Nell'excursus tra i dirigenti scolastici c'è chi ha anche il doppio ruolo, come la professoressa Maricetta Chimisso, che oltre a essere il capo d'istituto è anche vice sindaca con delega all'Istruzione.

Per quanto riguarda la scuola da lei diretta, in continua ascesa e successi didattici, è sempre leader nelle iscrizioni di nuovi alunni per via delle opportunità che la stessa offre per il futuro.



Come amministratrice si è parlato delle varie problematiche delle scuole termolesi e anche dello spinoso problema dei vaccini di cui la stessa Chimisso ha sostenuto campagne mediatiche a favore della vaccinazione obbligatoria.