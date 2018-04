Cane smarrito o abbandonato dorme sugli zerbini in via dei Pruni

Buongiorno, vorrei segnalare la presenza di un cagnolino in Via Traversa di Via dei Pruni (contrada Difesa Grande) a Termoli.

Il cane è maschio, massimo due anni a pelo raso marroncino, docile, amorevole, in cerca di riparo e di contatto fisico. Probabilmente perso o abbandonato.

Attualmente dorme sugli zerbini degli appartamenti siti al piano terra del condominio Elisa. Ma, sinceramente, non so per quanto tempo ancora i condomini possono tollerare la presenza del cane. Temo che venga maltrattato o addirittura investito.

Si cerca il vecchio padrone o comunque una persona di cuore disposta a prendersene cura.

Per qualsiasi informazione potete contattarmi via mail all'indirizzo: serenabranca@hotmail.com

Vi ringrazio per la diffusione.