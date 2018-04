Enrico Mentana: il destino di Berlusconi si deciderà nella terra di Di Pietro?

TERMOLI. Carpiamo dal profilo Facebook di Enrico Mentana un post politicamente... intrigante sulle elezioni regionali del Molise.

«E quindi improvvisamente, un mese e mezzo dopo le elezioni, assume la dimensione di un'ordalia il voto regionale in Molise che ci sarà domenica prossima. Il 4 marzo votarono in 182mila, e il m5s staccò di 15 punti il centrodestra (44.79% a 29.81%). Quanti elettori tra Campobasso e Isernia possono cambiare idea in sette settimane?

E quanti elettori possono tradire Forza Italia per la Lega? Alla fine davvero - come da un'idea di Stefano Accorsi - il destino di Berlusconi si deciderà nella terra di Di Pietro? Sembra paradossale, ma le forze politiche sono in surplace proprio nell'attesa di quel risultato. E i leader battono comune per comune la piccola regione, dispensando sorrisi e promesse, come quelle star che si arruffianano il pubblico nei concerti più periferici: Ciao Molise!»