«Ora basta!»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Durissima la nota della Fondazione San Leo sulla vicenda Carrese.

«Questa foto è del 26 aprile del 2015 e documenta l'imponente manifestazione di popolo all'indomani del sequestro di stalle e animali seguito dai Nas su mandato dell'allora capo della Procura di Larino, Ludovico Vaccaro. Questa è stata la prima ferita alla nobile tradizione della Carrese. Oggi è arrivata la seconda. Il vice Prefetto vicario di Campobasso, Pigliacelli, con una sua ordinanza ha disposto il divieto di svolgimento per la Carrese 2018. Alla base del provvedimento, una presunta mancanza misure atte a preservare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Questi i fatti a cui torno ad opporre un ragionamento di ordine culturale. Come comunità, in questi tre anni, non abbiamo fatto altro che rincorrere l'escalation di regole e divieti che ci sono stati imposti. Quello che è mancato è stata una forte risposta culturale e di popolo, l'organizzazione di una risposta di massa che andava costruita giorno dopo giorno e che affermasse un principio atto a sgombrare il campo d ogni equivoco.

La Carrese non è il "giochetto" di quattro barbari ma è l'espressione più alta della identità di un popolo, incarnando la sintesi millenaria di tradizioni, storia, cultura, sentimento, religione, folklore. L'affermazione di questo principio di ordine culturale è l'antecedente indispensabile per una qualsivoglia discussione sul piano delle regole destinate alla sicurezza di persone, animali e luoghi. Diversamente, inseguire passivamente le imposizioni draconiane provenienti dallo Stato centrale, significa arrendersi incondizionatamente, in maniera passiva e vigliacca. Significa prestare il fianco alla tesi di chi dipinge la Carrese alla stregua di un rito barbarico.

Lo scorso anno, personalmente, come gesto di protesta verso questo Stato che di fatto sta uccidendo la storia di migliaia e miglia di uomini passati su questa Terra, da queste parti, prima di noi, ho restituito al Prefetto di Campobasso la mia tessera elettorale. Un gesto pacifico, non violento, ma dal forte significato simbolico.

E' questo che occorre, una protesta massiccia e pacifica di migliaia di persone capaci di dire basta ad un processo che anno dopo anno sta cancellando la nostra identità e, con essa, ciascuno di noi. Io credo che se migliaia di persone, comprese le comunità di Portocannone e Ururi, che vivono analoghe condizioni, saranno capaci di rispondere con gesti di protesta non violenta alle vessazioni continue ed esponenziali alle quali vengono sottoposte in maniera irragionevole, allora, forse, potrà determinarsi una inversione di tendenza. Le forme di disobbedienza civile sono tante. Intanto cominciamo a restituire in massa le tessere elettorali al Prefetto di Campobasso ed esponiamo una bandiera nera in ogni casa. Poi, strada facendo, dallo sciopero della fame a quello fiscale, stabiliamo altre forme di lotta.

E' ora di dire basta. Per bloccare la Carrese è stato chiesto l'ausilio dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia. E' stato disposto uno schieramento di forze tali come se invece di una comunità civile e democratica come quella di San Martino in Pensilis, ci si trovasse davanti ad una cosca mafiosa».