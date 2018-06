Quel laghetto nauseabondo, ma chi si defila?

TERMOLI. Il mercato del pesce. Nel centro della piazzetta adibita, dislocata lungo il Corso Fratelli Brigida, adiacente la chiesa di San Timoteo, nel pieno centro cittadino, è apparso un “laghetto”.

Nulla di naturale. La pozza d'acqua divenuta melmosa e di color verdastro, i cui bordi aumentano con il passar dei giorni, sta con i propri miasmi coprendo i profumi delle bancarelle e deturpando una dei luoghi più caratteristici della città.

Luogo dove si respira il profumo del mare e della terra, dove il dialetto, la lingua termolese rimbomba e accompagna negli acquisti i residenti e turisti. Non conosco i motivi di questo scempio ne tanto meno chi sia obbligato a intervenire, ma un'Amministrazione che vuole perseguire il bene di questa città non può defilarsi.

Non sono un tecnico, ma credo ci siano anche dei problemi inerenti l'igiene pubblica. Infine e non per ultimo gli stessi operatori mi hanno chiesto di portare all'attenzione pubblica la problematica che vivono da parecchi giorni.

Ciro Stoico