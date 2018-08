TERMOLI. Volevo mostrarvi una foto: questa mattina alle 6, prima della colazione, io e i ragazzi del mio falò abbiamo raccolto e differenziato i nostri rifiuti ripulendo il "nostro" pezzetto di spiaggia.

Vorrei dire alla popolazione di Termoli di non fare come al solito di tutta l'erba un fascio perché non tutti i "giovani d'oggi" sono incivili e menefreghisti.

Ai miei coetanei invece vorrei dire che bastano 5 minuti, un minimo di buon senso e responsabilità civica. Non facciamo come chi fa egoisticamente il proprio comodo e poi pretende. È una tradizione a cui tutti teniamo! I falò si fanno da anni, quindi vi chiedo: è così tanto impegnativo e improponibile intervenire noi stessi, pur di salvare la nostra tradizione di San Basso, munendoci di buste e raccogliendo ognuno la propria immondizia lasciando tutto pulito?

Ogni anno rischiamo che non ci diano la possibilità di organizzare i falò ed è inutile continuare questo braccio di ferro insensato, nella vita si può scendere anche a compromessi: ci permettono di fare i falò e come segno di gratitudine la mattina facciamo sparire i nostri rifiuti. Non abbiamo bisogno di supereroi saccenti per continuare la nostra amata tradizione, semplicemente di persone civili.

Per evitare di trovarci nuovamente tra un anno nella medesima situazione dobbiamo muoverci da subito, trovando delle soluzioni, da proporre all'amministrazione comunale, che ci vedano attivamente coinvolti.

Una soluzione a mio parere potrebbe essere quella di ingaggiare una squadra di volontari tra i ragazzi che il giorno seguente collabori con gli addetti al servizio di pulizia delle spiagge, limitando in questo modo anche la spesa extra per la pulizia che il comune deve affrontare.