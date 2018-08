Scuole dopo il sisma: sentirsi al sicuro influenza l'apprendimento

CAMPOBASSO. Pubblichiamo le riflessioni di Elda Corazzin, psicologa ad indirizzo clinico, sui risvolti psicologici ed emozionali che il sisma ha avuto sui ragazzi che tra qualche giorno torneranno sui banchi di scuola e sulle loro famiglie e sulle implicazioni sull'apprendimento:

«Penso alla prossima apertura dell’anno scolastico. Centinaia di studenti torneranno tra i banchi di scuola, negli edifici scolastici nei comuni epicentro di questo sciame sismico ancora in corso. Penso al loro stato d’animo, a quello di tanti genitori, memori dei tristi fatti che hanno colpito al cuore il nostro Molise e l’Italia intera, durante il tragico terremoto del 2002 a San Giuliano di Puglia. Penso alle mamme e ai papà dei ragazzi dei comuni interessati più fortemente dalle scosse e a quelli che dovranno restare a casa in comuni più lontani e mandare i loro figli pendolari a studiare in queste scuole. Come comunità dobbiamo interrogarci sui significati che l’espressione forte di queste paure ha.

Del perché questo avviene e dell’impatto che questa situazione può avere sulla serenità dei ragazzi. Si parla di sicurezza materiale ed è essenziale e giusto. Ma bisogna parlare anche della sicurezza percepita a livello psicologico, quest’ultima influenzata da tanti e più sottili fattori, che spesso sfuggono ai più. Un ragazzo ha diritto a scuole sicure, ma ha anche diritto a percepirsi al sicuro nella scuola in cui si troverà a passare come minimo cinque ore al giorno. Riflettiamoci tutti come comunità. Sicurezza materiale e sicurezza psicologica, dunque. L’apprendimento è fortemente condizionato da fattori emozionali, questo lo dicono le ricerche in psicologia dell’apprendimento. La scuola non è solo il luogo fisico in cui si svolgono le lezioni, ma è, e diviene, per ogni studente uno spazio mentale ben definito all’interno del quale si attivano vissuti, risuonano significati legati alla storia di vita di ognuno e alla storia della comunità di cui fa parte.»