Termina un anno fondamentale per l'auto-organizzazione sociale e sindacale in Molise

TERMOLI. Termina un anno fondamentale per l'autorganizzazione sociale e sindacale in Molise, tante sono state le istanze affrontate a difesa dei diritti dei lavoratori, disoccupati, semplici cittadini. Il Soa - Sindacato Operai Autorganizzati - nato ufficialmente a giugno 2017 in Basso Molise è una solida realtà come mezzo di risposta diretta alle tante arroganze e ingiustizie messe in campo da datori di lavoro, politica inconcludente e da avventurieri sindacali che continuano ad approfittare di coloro che sono stretti dalla morsa della crisi ma non per questo devono essere stritolati dall'opportunismo e dall'isolamento.

«In Molise la situazione è drammatica: i dipendenti dei trasporti pubblici che lavorano senza stipendio; le tante realtà come la Fca dove la precarietà e i tagli dei diritti fanno da padrona; lo sfruttamento continuo ai braccianti agricoli; la malavita organizzata presente come non mai, come attestato anche dalle relazioni della Dia; la sanità pubblica sempre più privata solo per coloro che se lo possono permettere, basti pensare ai dializzati dell'Alto Molise in balia della paura e della morte per mancanza di attrezzature e personale medico sanitario; la violenza sull'infanzia e sugli anziani, un anno 2017 nel segno della continuità peggiorativa.

L'anno 2018 inizierà con le elezioni regionali, infatti in molti, nonché fautori dello stato attuale dei fatti incominciano con promesse, lavoretti di qualche giorno e qualche buca stradale riempita d'asfalto dove anche i morti che camminano usciranno dai loro sepolcri blindati, non abbiamo bisogno di questo, il tessuto sociale va ricostruito dalla base con l'informazione, la solidarietà e la trasparenza, a testa alta ,continueremo ad unire senza paura tutti coloro che subiscono quotidianamente in silenzio, solo così il sistema finanziario ed economico cesserà di oscurare la ragione sociale quando raggiungeremo autonomamente la difesa dall'ignoranza e dall'indifferenza. Buon 2018 a tutti nella nostra continuità».