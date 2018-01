"Il Decreto", il teatro artistico d'inchiesta ricorda la battaglia del giudice Imposimato

SAN SALVO. Fine settimana di impegno teatrale con la rappresentazione "Il Decreto", in ricordo di Giorgio Tremante, al centro culturale Aldo Moro. Sabato 6 gennaio alle 21 e domenica 7 alle 16.30 i due appuntamenti con la compagnia del Teatro artistico d'inchiesta. Di scena David Gramiccioli. Regia affidata ad Angela Turchini, direzione tecnica di Michele Rizzi, coordinamento di Laura e Maria Antonietta Pittore.

L'opera "Il Decreto", fortemente contemporanea, nasce per raccontare attraverso una narrazione di contesto un'importante vicenda che ha scosso il nostro Paese e che ha innescato un esemplare movimento spontaneo di opinione pubblica, capace di svilupparsi al di fuori delle ordinarie dinamiche politiche e sociali. Con l’inizio del racconto ci si sposta indietro nel tempo: è il 2009, due figure di donne coraggiose anticipano e precorrono i tempi in una visione lucida e competente. Con loro si avvia la narrazione volta a rafforzare, in tutto il suo sviluppo e fino ai nostri giorni, l’importanza del progresso e della scienza, quest’ultima umile interrogante della realtà che da sempre è la luce dei popoli. Mai in disaccordo con le conquiste scientifiche anzi, apertamente pro scienza, sempre nel rispetto di una lettura degli accadimenti supportata da documentazione e dal rigore narrativo, l’opera è un intreccio di fatti e accadimenti che non sfiorano argomentazioni tecniche o mediche ma che ricostruiscono quello che è stata la storia di un decreto, il decreto "Lorenzin".

Non un decreto qualsiasi, ma un decreto definito anticostituzionale e illegittimo da una delle personalità che più rappresenta il simbolo della giustizia, il giudice Ferdinando Imposimato (scomparso proprio ieri). Lo stesso strumento normativo che da una parte dovrebbe garantire i diritti dei cittadini è in questo frangente in grado di piegare il diritto di libertà dei medesimi nello scegliere consapevolmente in merito alla salute dei propri figli, provocando preoccupazione e disorientamento nelle famiglie italiane. Così in un quadro composito, i fatti del passato tornano prepotentemente come attualità suggerendoci una via interpretativa, svelata dalla costruzione narrativa raffinata e profonda di David Gramiccioli, per dare corpo e significato alla necessità di difendere il nostro ruolo di uomini, di genitori e di cittadini. L’opera “Il Decreto” è uno strumento di riflessione per tutti coloro che avranno, in coscienza, l’interesse a darsi una risposta, non del tutto scontata, che anche la salute, prima di essere tradotta in articoli di legge, è un diritto che deve essere garantito a tutti, indistintamente.