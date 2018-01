«La Regione Molise esclude le organizzazioni sindacali sulla vertenza Atm»

CAMPOBASSO. A firma dei segretari della Faisa-Cisal Pasquale Giglio, di Giuseppe Sarda della Fit-Cisl, della Uilt con Carmine Mastropaolo e di Nicolino Libertone dell'Ugl, arriva una nota di reprimenda alla Regione Molise sulla vertenza Atm.

«Incredibilmente le organizzazioni sindacali non sono state convocate dalla Regione Molise, in merito alla difficile situazione dell’Atm spa. Eppure, nella seduta del Consiglio Regionale del 29 dicembre scorso, era stato deciso di proseguire nella trattazione di tutti i punti previsti per la riunione congiunta di 2 a e 3 a commissione consiliare.

Non c’è alcuna ragione plausibile dell’esclusione, tranne si voglia proseguire mettendo deliberatamente da parte i lavoratori, anche se fra i più interessati alla questione insieme alle associazioni dei consumatori».