​“Il Viaggio”: esce a Pasqua il primo film dedicato al Molise

CAMPOBASSO. “Il Viaggio” nasce da un’idea dell’attore Maurizio Santilli per sostenere la storica tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone. Da cortometraggio diventa film, il primo film dedicato al Molise e prodotto interamente in regione con attori e maestranze molisani. “La storia meritava un respiro più ampio – racconta il regista, Alfredo Arciero - pertanto l’idea iniziale è stata sviluppata e, grazie al sostegno della Regione Molise e di alcuni imprenditori locali, abbiamo realizzato il film.

Un lavoro artigianale che racconta però un messaggio universale a giudicare dai premi vinti in festival nazionali ed internazionali di cinema indipendente: Napoli, Sidney, San Diego in California. Il Viaggio è un film di cui vado orgoglioso – sottolinea Arciero - perché mai come in questo momento a mio avviso è necessario raccontare storie autentiche che guardino da vicino l’Italia odierna. Il nostro treno errante, quindi, è per me la metafora di un’intera nazione, di una comunità che di fronte alle crisi riscopre la forza e la semplicità di valori etici e spirituali: l’amore, l’amicizia, la solidarietà, il rapporto con la natura”.

La bellezza e la forza di questi valori condivisi interamente da La Molisana fanno sì che l’azienda apra le porte al cast e ad un gruppo di imprenditori per visionare il film che uscirà nelle sale a Pasqua. Tra gli attori, oltre Santilli, Fabio Ferrari, Daniela Terreri, Daniela Stalteri e Marco Caldoro. Mercoledì ore 18.30, nell’officina della pasta de La Molisana, alla presenza degli attori e del regista.