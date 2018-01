Forza Italia in crescita, Tartaglione: “Valuteremo con attenzione tutte le candidature”

CAMPOBASSO. “Nelle ultime settimane, tra candidature vere e proclamate sui media, Forza Italia è tornato senza dubbio ad essere il partito più ‘corteggiato’. Il centrodestra, anche alla luce dei sondaggi e del sentire comune, è lanciato verso una nuova grande vittoria e FI è inevitabilmente la forza politica più rappresentativa. Da una parte c’è soddisfazione e orgoglio, perché ciò sottolinea il grande lavoro che i vertici hanno messo in campo sul territorio per costruire con serietà l’alternativa politica credibile all’attuale maggioranza in Molise.

Dall’altra bisogna però precisare che il movimento, che ho l’onere e l’onore di guidare insieme ai componenti del coordinamento regionale, vaglierà con attenzione tutte le proposte di candidatura attraverso un percorso responsabile e trasparente che punta a realizzare un progetto autorevole, perché Forza Italia - in campo ormai dal lontano 1994 attorno alla figura del presidente Silvio Berlusconi - è molto più di una sigla accattivante. Rappresenta milioni di cittadini che, con coerenza e passione, ci hanno sempre sostenuto e che hanno il sacrosanto diritto di eleggere una classe dirigente all’altezza e legata ai principi e ai valori del nostro movimento”.