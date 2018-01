Un calendario fitto di eventi in Molise per la presentazione del Programma Ambiente M5S

"Domani, venerdì 12 gennaio, alle pendici del Vesuvio il MoVimento 5 Stelle presenterà il Programma Ambiente nazionale.

Sulla scia di questo evento abbiamo organizzato una serie di appuntamenti in diverse località molisane per spiegarvi le nostre azioni e la nostra idea di ambiente per il Molise e per l’Italia.

Nel Molise e nell’Italia che vogliamo costruire insieme la tutela dell’ambiente e quindi della salute sono al primo posto. Diremo no alle grandi opere inutili, sì alle bonifiche e alla messa in sicurezza delterritorio, che è la prima e più importante opera pubblica del Paese. Chiuderemo gli inceneritori: abolendo gli incentivi, affamandoli con la raccolta differenziata spinta e di qualità, riciclando il più possibile e riducendo a monte la produzione dei rifiuti. L’acqua tornerà pubblica. E pubblica sarà la sua gestione. Non è un libro dei sogni: è il programma del MoVimento 5 Stelle, dettagliato, preciso e soprattutto realizzabile.

Ecco il calendario eventi previsti nel weekend.

Venerdì 12 gennaio 2018

Ore 14: la portavoce M5S in Consiglio regionale Patrizia Manzo a Guglionesi presso il sito d’interesse Guglionesi II

Ore 17: il portavoce M5S in Consiglio regionale Antonio Federico a Pozzilli presso la zona industriale

Ore 18.30-20.30: gazebo informativo e volantinaggio M5S Isernia a Venafro in corso Campano

Sabato 13 gennaio 2018

Ore 10-13: gazebo informativo e volantinaggio M5S a Bojano in largo Duomo

Ore 12: M5S Campobasso in località San Giovannello

Ore 17-20: gazebo informativo e volantinaggio M5S Termoli in via Adriatica"