Bozzelli all'attacco: Travaglini e Riccioni fanno solo propaganda sulla viabilità interna

MONTENERO DI BISACCIA. Il consigliere comunale di minoranza Valentina Bozzelli ha commentato su Facebook l’esito dei recenti incontri sullo stato della viabilità medio Trigno. In particolare, sulla Strada Provinciale 163 riferisce che per i sindaci Travaglini e Riccioni non c’è stato alcun successo, ma solo propaganda. «Ormai sindaco e consigliere regionale strumentalizzano tutto! Leggo con stupore ed incredulità di un fantomatico successo per la SP 163 e di toni trionfalistici del sindaco di Montenero. Allora, innanzitutto come cittadino, prima ancora che consigliere comunale, mi chiedo: cosa ha fatto Travaglini in circa otto anni di mandato, per la sconquassata viabilità provinciale e comunale? La risposta: nulla. Guardo caso, proprio in campagna elettorale, il sindaco si "attiverebbe" ed otterrebbe successi?!

La verità è che Travaglini vorrebbe capitalizzare con le passerelle e le vetrine i fallimenti degli anni del suo mandato, strumentalizzando la vicenda! È chiaro a tutti che da mesi, ormai, il sindaco, in buona compagnia del Consigliere regionale, presenzia a tutto, ma finora non ha risolto niente! Io, invece, come utente della sconquassata viabilità comunale e provinciale, esprimo la mia solidarietà agli automobilisti, ai pendolari, ai commercianti e agli agricoltori ed utenti tutti e, soprattutto, ringrazio gli agricoltori ai quali mi accomuna la battaglia, tuttavia li invito a non farsi strumentalizzare. Per concludere, mi chiedo: perché non si parla degli insuccessi delle strade mulattiere del Comune e di quella provinciale conosciuta meglio come la strada provinciale della Valle?»