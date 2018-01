Basket in carrozzina, la Fly Sport osserverà un turno di riposo

TERMOLI. La Fly Sport INAIL Molise esce sconfitta anche dal match contro il Santa Lucia Roma, una sconfitta, però, che non ha effetti diretti sulla classifica. Il Santa Lucia, infatti, è stata iscritta nel girone C della serie B nazionale come squadra fuori classifica. La partita è servita principalmente a coach Gabriele Pasciullo come allenamento per mettere a punto tutti gli schemi provati in allenamento durante la scorsa settimana. Coach Pasciullo ha fatto girare tutti i suoi uomini ed ha provato anche qualche soluzione nuova in vista degli incontri più decisivi per i molisani nei quali la Fly sarà chiamata a conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Un periodo di allenamenti serrati e mirati proprio per giungere al pieno della forma alle gare clou di questo primo scorcio di campionato. In quest’ottica di preparazione va vista in maniera positiva anche il turno di riposo che la Fly osserverà nel prossimo fine settimana per riprendere poi le ostilità sportive domenica 11 febbraio in casa del Don Orione Roma. Dal test contro il Santa Lucia sono scaturiti spunti interessanti per Coach Pasciullo che avrà tempo e modo per approfondirli in queste due settimane di allenamenti.