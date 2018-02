Pioggia di solidarietà per l'attacco informatico all'informazione

CAMPOBASSO. Numerosi gli attestati di solidarietà diffusi da rappresentanti istituzionali e di categoria per l’attacco informatico subito da Primo Piano Molise e Teleregione.

"Un grave attacco all'informazione, al pluralismo e alla democrazia è stato compiuto nelle ore scorse a danno del gruppo editoriale di Primo Piano Molise e Teleregione. In un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, sia socialmente che politicamente, dove l'opinione pubblica deve essere al centro di tutto, non possiamo che esprimere profondo sconcerto per l'accaduto, asseverando moti di solidarietà sia nei confronti di giornalisti e tecnici, che della proprietà e fino ai lettori. Tutte queste componenti sono state danneggiate da un atto vile, che mina la libertà di stampa, uno degli assunti più importanti del nostro ordinamento giuridico". E' quanto dichiara l'onorevole Laura Venittelli sull'increscioso e criminale gesto compiuto dai pirati informatici a danno di Primo Piano Molise e Teleregione.

“Le redazioni di Primo Piano Molise e Teleregione Molise, venerdì scorso, hanno subito un devastante attacco informatico che ha danneggiato il server della testata. Gli hacker hanno distrutto l’archivio e compromesso il software utilizzato per scrivere e impaginare gli articoli. Ma i risvolti negativi sono stati anche altri. A causa dei virus, la notte scorsa, la stamperia ha ricevuto una vecchia edizione già pubblicata del giornale, oggi in edicola. Ai colleghi di Primo Piano Molise e Teleregione, che con grande sacrificio e spirito di abnegazione stanno affrontando enormi disagi nello svolgere il proprio lavoro, l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione della Stampa del Molise esprimono vicinanza. Nel contempo, Odg e sindacato auspicano che gli organi di polizia, già informati dell’accaduto, individuino tempestivamente gli autori di un gesto grave, inqualificabile e irresponsabile”.

"I sistemi informatici di Primo Piano Molise e di Teleregione sono stati violati attraverso un attacco hacker che ha causato ingenti danni. Esprimiamo solidarietà alle redazioni del quotidiano e dell’emittente televisiva colpite da un gesto odioso che rappresenta senza mezzi termini anche un attacco alla libertà di stampa. Ci auguriamo che la Polizia Postale faccia presto chiarezza sull’accaduto individuando i responsabili che, è bene ricordarlo, non sono buontemponi della rete ma veri e propri criminali: non è accettabile che il lavoro dei giornalisti, o di qualsiasi altra categoria, possa essere saccheggiato da pirati del web. Un gesto, quello di queste ore, che è ancora più grave se consideriamo il periodo delicatissimo della campagna elettorale nel quale è avvenuto. Al gruppo editoriale colpito l’invito ad andare avanti e a non farsi intimorire dall’accaduto”. Lo dichiara il presidente della giunta regionale Paolo di Laura Frattura.

“Si tratta di un atto grave – affermano Santimone e Cimino, consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti - anche perché l’attacco subìto dalla testata regionale ripropone con forza il tema delle tutele per l'intero settore dell'informazione sul web; tema a noi caro, perché di stretta attualità, e che più volte abbiamo affrontato durante i lavori del Consiglio Nazionale. Ci troviamo in un momento storico nel quale la circolazione dell’informazione (non solo quella locale ma anche e soprattutto a livello mondiale) è sempre più affidata alla diffusione via web (non solo siti ma anche social media) e dunque occorrono necessariamente delle garanzie riguardanti gli strumenti informatici, in grado di assicurare l’accesso dei cittadini all’informazione gestita in maniera corretta e indipendente e soprattutto la protezione dei dati stessi. Ci auguriamo – concludono Santimone e Cimino – che le indagini, già avviate dalla Polizia postale, riescano ad identificare i responsabili di questo atto grave e preoccupante che minaccia la libertà di stampa e di opinione”.

Aldo Patriciello: “Chi violenta la libertà di informazione violenta la democrazia. L’attacco informatico subito dalle redazioni di Primo Piano Molise e Teleregione è un atto barbaro che mortifica il diritto dei cittadini ad essere informati e danneggia in maniera irresponsabile il lavoro degli operatori della comunicazione. Alla proprietà, al direttore e alle redazioni coinvolte la mia piena e totale solidarietà”.