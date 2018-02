Basket in carrozzina, turno di riposo per la Fly Sport Inail Molise

TERMOLI. Turno di riposo per la formazione molisana che vede i suoi atleti partecipare al campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina. La Fly Sport Inail Molise osserverà un turno di riposo coincidente con la seconda giornata di ritorno del girone C. Una settimana in più di allenamenti che servirà alla società per arrivare al meglio, sia da un punto di vista fisico sia tecnico, alla conquista degli obiettivi stagionali.

Sarà una settimana intensa per la formazione visto che il tecnico vorrà approfittare della sosta per spremere al massimo i suoi organici. Una settimana che servirà anche per analizzare e per tracciare un bilancio parziale della stagione fino ad oggi giocata e per eventualmente correggere e tarare le future tattiche per le partite rimanenti.