Partita la procedura per formare la lista dei consulenti legali Inps

CAMPOBASSO. Anche in Molise, l’Inps avvia la nuova procedura per la formazione delle liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza.

L’avviso, predisposto dalla Direzione regionale, è pubblicato nel sito dell’Istituto.

Le domande, redatte con un apposito form, potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in via telematica, tramite il sito internet www.inps.it - dalle ore 12,00 del 22 febbraio 2018 - alle ore 14.00 del 14 marzo 2018, secondo il seguente percorso: “homepage” > ”avvisi, bandi e fatturazione” > ”avvisi” > ”procedura per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza” > ”invia la domanda”.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il richiedente è iscritto al momento della domanda.

Dopo la verifica amministrativa della regolarità e della completezza della domanda e dell’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi, un’apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande e dei curricula.

Le Liste Circondariali, compilate nei limiti dei fabbisogni individuati, saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.