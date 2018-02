Elezioni regionali, Michele Marone apre la campagna elettorale verso il 22 aprile

TERMOLI. In vista delle prossime elezioni regionali del 22 aprile 2018, il coordinatore regionale di Energie per l’Italia Michele Marone comunica che domani, sabato 24 febbraio, alle 18 sarà inaugurata la sede elettorale di via XX settembre n. 43 a Termoli. Prima dell’inaugurazione Michele Marone terrà una conferenza stampa.