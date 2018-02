Movimento 5 Stelle, il #RallyMolise farà tappa a Termoli

TERMOLI. Domenica 25 febbraio il #RallyMolise farà tappa a Termoli dove chiunque avrà la possibilità di incontrare i candidati molisani del MoVimento 5 Stelle alle elezioni del 4 marzo prossimo Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis per il Senato, Antonio Federico e Rosa Alba Testamento per la Camera dei deputati. L'appuntamento è fissato nei locali del bar Fusion in piazza Vittorio Veneto (anche piazza Monumento). Alle ore 10 ci sarà un primo momento dedicato ai media e alle ore 10.30 comincerà l’incontro pubblico.

Sarà un'utile occasione per conoscere i nostri candidati che saranno lieti di poter interagire con i cittadini per approfondire i punti del programma di governo a 5 Stelle, per rispondere a qualsiasi domanda e per raccogliere qualsiasi istanza.

Un incontro senza vincoli formali, un limpido momento di cultura civica, durante il quale chiunque avrà la possibilità di confrontarsi sui principali temi di interesse nazionale e regionale, alla presenza dei portavoce eletti sia in Regione che nei Comuni. Siete tutti invitati!".