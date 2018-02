Minori con patologie gravi, l'associazione Agorà al fianco del Dynamo Camp

PORTOCANNONE. L’associazione culturale “Agorà” di Portocannone ha organizzato un momento conviviale per promuovere e divulgare il progetto dell’Associazione Dynamo Camp Onlus di San Marcello Pistoiese, che opera da diversi anni nel campo della terapia ricreativa rivolta a minori con patologie gravi e croniche, sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione. Una bella realtà italiana immersa in un’oasi naturale sull’appennino toscano e in cui è presente anche un poco di Molise. “Un luogo magico dove i bambini con gravi patologie tornano a essere bambini, un luogo di vacanza dove la vera cura è ridere e la medicina l’allegria”.

L’evento, che rientra in un percorso avviato da tempo da “Agorà” nel campo sociale, richiede la massima condivisione e partecipazione da parte di tutti. L’appuntamento è per domenica 25 febbraio alle ore 13 presso l’agriturismo Montepeloso di Guardialfiera – sul lago del Liscione al bivio di Palata. La quota di partecipazione è fissata in 15 euro a persona per il pranzo e l’adesione va necessariamente comunicata ad “Agorà”, tramite i consueti canali dell’associazione (telefono, whatsapp, pagina facebook, e-mail), data la limitatezza dei posti disponibili. La finalità dell’iniziativa, volta a manifestare la nostra vicinanza a Dynamo Camp ed ai suoi “piccoli grandi eroi”, è di devolvere un contributo economico a nome di tutti, per testimoniare la grande generosità del Molise e dei suoi abitanti.