Da Petacciato, Palata e Montemitro al raduno degli amici di San Rocco

PALATA. Non tradiscono mai le comunità più legate e devote alla figura di San Rocco, il cui culto è particolarmente praticato in Basso Molise. Ormai ci siamo, domani il raduno è previsto ai confini occidentali del Molise, a Capriati a Volturno, in provincia di Caserta, ma a un tiro di schioppo dalla nostra regione. Balla costa e dall’hinterland trignino e bifernino partiranno pullman carichi di fedeli da Petacciato, Montemitro, Roccavivara e Palata. Ma il custode delle sante reliquie, Fratel Costantino De Bellis, vuole ribadire ancora una volta il suo invito a prendere parte all’incontro. «San Rocco ci esorta a vivere questa giornata…

Dio parla tramite i suoi Santi e tramite loro diffonde la Parola del Signore come lo fece San Rocco, significa creare le condizioni per comprenderla bene secondo quanto esperienze, perché il suo vero senso non è quello che ciascuno di noi le attribuisce, ma solo quello che il Signore le imprime: solo quella e la verità. Amici carissimi, se non ascoltiamo la Parola di Dio, è impossibile agire secondo la sua volontà. Verrebbe a mancare l'aspetto fondamentale della fede e costruiremmo nella nostra mente l'immagine di un dio che non è altro che la proiezione dei nostri desideri. San Rocco fu attento e silenzioso ascoltatore e mise in pratica la Parola di Dio».