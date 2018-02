Molise Gourmet, a marzo i nuovi corsi di cucina

Marzo è il mese della formazione targato Molise Gourmet e Italia Scuole snc.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Cucina Regionale di Base e Avviamento alla Professione di cameriere da sala.

I corsi sono entrambi rivolti a tutti gli appassionati di enogastronomia, aspiranti chef e camerieri per passione o per mestiere.

Inoltre, come di consueto si prospettano numerose occasioni lavorative al termine dei percorsi formativi, che saranno tenuti da “soci professionisti” dell’Associazione altamente preparati presso la nostra sede, ovvero nei locali del Ristorante degli Oleandri.

Entrambi i corsi danno la possibilità di conseguire l’attestato di alimentarista “specifico” riconosciuto dalla Regione Molise, indispensabile per chi ha intenzione di lavorare nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

La grande novità è che i corsi si terranno contestualmente e nelle stesse date, così da permettere un’esperienza assolutamente realistica grazie alla possibilità di simulare il servizio di ristorazione.

Anche queste attività, come tutte le altre iniziative, sono rivolte a chi entra a far parte del mondo di Molise Gourmet, pertanto chi è intenzionato a partecipare è tenuto a prendere visione dello Statuto e dopo aver condiviso le finalità dell’Associazione è tenuto ad aderire attraverso il Modulo di adesione che andrà debitamente compilato e consegnato presso la sede di via degli Oleandri 27/a a Termoli.

Per iscriversi o richiedere maggiori info contattare 3480309447 oppure info@molisegourmet.it