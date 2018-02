Ancora interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti

TERMOLI. Terzo giorno consecutivo con le Diomedee isolate. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. La motonave Isola di Capraia stamani è rimasta nello scalo dove ha rinforzato gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca. Il bollettino meteo prevede mare agitato, vento di nord-est a forza 8, visibilità ridotta. I pescherecci sono in porto. In nottata solo tre imbarcazioni sono uscite in mare.