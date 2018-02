Tamponamento in via Torino, una donna portata al pronto soccorso

TERMOLI. Primi fiocchi di neve consistenti a Termoli e poco prima delle 12 tamponamento in via Torino. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza. Trasportata al pronto soccorso di Termoli una ragazza, S. R. di 37 anni. Per lei solo accertamenti di rito, per fortuna.