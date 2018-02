Festa della Donna, visite ginecologiche gratuite alla Fondazione Giovanni Paolo II

CAMPOBASSO. Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un (H) Open day dedicato alla ginecologia.

Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, aderenti al progetto offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Anche la Fondazione di Ricerca “Giovanni Paolo II” di Campobasso ha aderito all’iniziativa. L’8 marzo verrà offerta a donne di qualsiasi età la possibilità di sottoporsi a visite ginecologiche completamente gratuite con ecografia transvaginale. Per partecipare è necessario prenotare! Sarà possibile farlo esclusivamente il giorno 1 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874312794. Nella hall del Centro sarà attivo anche un desk informativo in cui sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare.

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

“La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia”, spiegaFrancesca Merzagora, Presidente di Onda. “Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre”.

La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita.

“Abbiamo aderito con molto interesse all’iniziativa promossa da Onda con cui collaboriamo stabilmente” commenta il Direttore Generale, dottor Mario Zappia, “sin dalla prima edizione del Programma “Bollini Rosa”, ci è stato attribuito questo prestigioso riconoscimento. Abbiamo sempre avuto particolare attenzione alla salute femminile e alla differenza di genere, sia per la qualità delle prestazioni sanitarie che per gli aspetti legati all’accoglienza e all’'umanizzazione dei percorsi di cura” conclude il Direttore.

In occasione dell’(H)-Open day e della Festa della Donna è stata organizzata il giorno 6 marzo alle ore 18.30 presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Campobasso anche una conferenza informativa proprio sulla prevenzione e cura dei tumori femminili, che si inserisce nel programma dell’iniziativa. Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Cosentino, Direttore UOC Di Ginecologia Oncologica, Matteo Ciuffreda, Radiologo Senologo e Francesco Palumbo, Chirurgo Senologo. Si allega programma.