Il Segretario Nazionale del Partito Comunista Marco Rizzo fa tappa a Termoli

TERMOLI. Domani, 27 Febbraio, alle ore 18:00, il Segretario Nazionale del Partito Comunista Marco Rizzo, insieme ai candidati alla Camera ed al Senato, sarà a Termoli, presso la sala del Comune di Termoli in via Sannitica n°5; terrà una conferenza stampa ed illustrerà i programmi del Partito Comunista per l'Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018.