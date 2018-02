Operazione ad alto impatto “Safety car 2”: oltre mille i controlli sulla strada

ISERNIA. Nel corso della settimana dal 19 al 24 febbraio scorso personale della Squadra Volanti, con l’ausilio di personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza ed in collaborazione con la locale Sezione di Polizia Stradale, ha proceduto ad attuare l’operazione ad alto impatto predisposta dal Servizio Controllo del Territorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza su tutto il Territorio Nazionale denominata “Safety Car 2”, nei Comuni di Isernia e Venafro. Tale attività, finalizzata ad arginare il fenomeno, in continua crescita, dei furti di autovetture e motoveicoli, attraverso l’intensificazione dei posti di controllo in prossimità dei principali punti di accesso ai centri urbani della provincia, ha visto l’impiego di 52 equipaggi, 110 operatori della Polizia di Stato che hanno eseguito 50 posti di controllo, procedendo all’identificazione di 393 persone di cui 114 con precedenti di Polizia, al controllo di n. 726 autovetture accertando 39 violazioni al Codice della Strada e 5 sequestri quale sanzione accessoria.

Altresì sono stati eseguiti 40 controlli a persone sottoposte a misure restrittive domiciliari.