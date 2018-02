Roberto Fiore a Trivento, il leader di Forza nuova presenta la lista elettorale

TRIVENTO. Certo, il clima, quello meteo, non politico, non è dei migliori. Raggiungere Trivento non sarà stato facile. In ogni caso appuntamento di spicco col leader nazionale di Roberto Fiore oggi in piazza Fontana a Trivento, dalle 11, comizio con Fiore e il coordinatore regionale Nicola Ninni per presentare la lista #Italiaagliitaliani.