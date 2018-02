Tempi Moderni, giovedì la proiezione del film "A Ciambra"

TERMOLI. Giovedì 1 marzo, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21, al cinema Oddo di Termoli verrà proiettato A Ciambra (Italia, 2017), del regista 33enne italo americano Jonas Carpignano: la storia di Pio, quattordicenne rom della comunità di Gioia Tauro, costretto a crescere prima del tempo in un ambiente in cui l'integrazione è un miraggio. Uno dei miglior film italiani degli ultimi anni, racconto vibrante e appassionante. Girato con uno stile che ricorda il neorealismo, unito all'energia del cinema indipendente moderno. Un micromondo difficile raccontato con grazia e forza.

Vincitore del premio Europa Cinema Label al festival di Cannes 2017, il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai premi Oscar 2018 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera, per poi essere escluso dalla candidatura il 15 dicembre 2017. Uno dei film certamente più attesi di questa quarta rassegna cinematografica Tempi Moderni, un appuntamento assolutamente da non perdere!