Elezioni politiche del 4 marzo, incontro con tutti i presidenti di seggio

CAMPOBASSO. In vista delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, questa Prefettura ha organizzato, come per gli anni precedenti, un incontro con i presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello per le sezioni elettorali dei comuni di questa Provincia, allo scopo di fornire utili elementi informativi sui delicati adempimenti di competenza dei medesimi.

In tale sede saranno approfonditi i contenuti delle “Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione”, del “verbale delle operazioni elettorali” e delle “tabelle di scrutinio”, già pubblicati sul sito istituzionale di questa Prefettura (percorso: speciale elezioni 2018 – elezioni politiche del 4 marzo 2018 – circolari),che potranno, quindi, essere consultati e stampati, anche tramite i rispettivi comuni,immediatamente dai presidenti di seggio e dagli scrutatori nominati per le prossime elezioni politiche.

L’incontro predetto si terrà a Campobasso il giorno 1° marzo 2018, dalle ore 9.30 presso l’ Auditorium del Palazzo ex Gil, Via Milano 15.