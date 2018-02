​Filiera avicola molisana, domani conferenza stampa del presidente Frattura con l’azienda Amadori​

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, insieme all'azienda Amadori, terrà domani, mercoledì 28 febbraio, una conferenza stampa per illustrare gli avanzamenti del piano per il rilancio della filiera avicola molisana (“ex GAM”).

All’incontro, che si terrà alle ore 11.30 nella sala Giunta, al secondo piano di Palazzo Vitale, in via Genova a Campobasso, con il presidente Frattura parteciperanno, in rappresentanza di Amadori, Francesco Berti, Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Controllo e Affari Societari, e Mauro Masini, Direzione Centrale Operations.