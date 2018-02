Bocce,la “Madonna delle Grazie” di Termoli rimanda i sogni di gloria e saluta la fase interregionale

TERMOLI. Non ce l’ha fatta la “Madonna delle Grazie” di Termoli a superare a Nocera Superiore i quotati “Cacciatori”. Dopo il bel pari dell’andata, giocatasi al “PalaCina”, i termolesi si sono recati in terra cilentina per affrontare uno dei team più forti nel campo delle bocce per il centro sud Italia.

Partite tutte equilibrate con i “Cacciatori” bravi a mantenere il ritmo alto sino alla fine e di conseguenza a portare a casa il successo che permette loro di affrontare adesso la seconda gara interregionale.

Cinque ad uno il responso dei rettangoli di Nocera, dove i termolesi comunque hanno ricevuto un’ottima ospitalità grazie anche ai rapporti di sportività che durano da anni :

“Il mondo delle bocce è diverso dagli altri sport, c’è tanto rispetto, ospitalità e si gioca per divertirsi - dice Gianfranco Di Fonso, da pochi mesi presidente della bocciofila “Madonna delle Grazie” - i ragazzi hanno affrontato le gare a Nocera con il piglio giusto, il verdetto dei campi è severo alla fine, ma hanno riportato a casa la soddisfazione di aver gareggiato ad armi pari contro una delle più forti scuderie del sud Italia”.

Le due sconfitte nella singola dell’”Ercole Sannita” Tiziano Muchetti, sul fil di lana, hanno influito non poco sull’andamento finale del confronto; anche la terna composta da Peppino Fratangelo, Roberto Muchetti e Stefano Pellicanò è crollata in entrambi i set negli ultimi istanti.

Bella invece la vittoria nel doppio dove Roberto Muchetti e Stefano Pellicanò hanno riaperto i giochi che si sono chiusi con il ribaltone definitivo dei nocerini che hanno battuto il duo Tiziano Muchetti con al fianco l’esordiente Luigi Morlacchetti, astro nascente della bocciofila termolese.

Il coach Roberto Mobilia ha riportato a casa la bella prestazione dei termolesi : “Loro molto forti, ma lo sapevamo visto che in casa nostra sono riusciti a pareggiare - ha detto il sempre sorridente trainer dei termolesi - diciamo che con qualche punto fatto in più all’andata potevamo giocarci qualche chance in più, ma va bene lo stesso, resta l’esperienza fatta fuori regione che rafforza anche il nostro bagaglio sportivo, abbiamo lanciato anche il baby Luigi Morlacchetti che crescerà alla grande nella nostro team e sarà un perno importante per il futuro, guardiamo avanti puntando al rilancio di questa disciplina in bassomolise e soprattutto che il nostro percorso, extraregionale, sia da stimolo per chi si voglia avvicinare a questo sport”.

Da lunedì in casa “Madonna delle Grazie” si è iniziato a lavorare per il futuro con un fitto programma in cantiere: il torneo di Pasqua e la coppa Italia Molise, insomma non ci si ferma e si continua imperterriti a pianificare ogni attività.