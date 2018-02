Costituzione e cittadinanza, studenti e giuristi a confronto a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Continuano con successo gli incontri sui 70 anni della Costituzione organizzati dall'Avos, associazione di volontariato socio culturale.

Nel corso degli ultimi due appuntamenti, svoltisi nella sala consiliare del Palazzo Baronale, sede del Comune di San Martino in Pensilis, hanno colloquiato con i ragazzi delle scuole superiori la tirocinante presso la procura generale della Corte di Cassazione, Costantina Caravatta e l'avvocata Clementina Vitale.

«La Costituzione è un pezzo di carta - affermava Piero Calamandrei il 26 gennaio 1955 durante una conferenza con gli studenti -, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità».

Con questa citazione del giurista e politico, Costantina Caravatta ha concluso il suo incontro con i ragazzi delle scuole superiori. La giovane borsista della Cassazione originaria di San Martino in Pensili, ha invitato la platea a far vivere la Costituzione con senso di appartenenza e profondendo partecipazione e senso civico.

Il secondo incontro del corso sulla legalità organizzato dall'associazione Avos di San Martino in Pensilis è iniziato con l'introduzione della presidentessa Celeste Vitale che ha fornito alcune notizie sulla conquista del diritto al voto da parte delle donne e sulla loro partecipazione all'elaborazione della Carta Costituzionale.

Costantina Caravatta ha quindi contestualizzato il momento storico in cui venne pensata la Carta Costituzione e, successivamente si è addentrata nei singoli articoli, con linguaggio semplice e comprensibile da parte del pubblico. Dopo le conclusioni del coordinatore Gianluca Carriero, la relatrice ha risposto alle domande dei ragazzi.

Nel terzo incontro invece, che si è tenuto venerdì 23 febbraio, Clementina Vitale ha parlato di diritti e doveri, legati alla cittadinanza. L'avvocata ha illustrato le norme in vigore per l'acquisizione del titolo di 'italiano' , soffermandosi in particolare su un tema di stretta attualità, ovvero il dibattito aperto in Parlamento su Ius soli e dello Ius sanguinis.

La relatrice ha infine illustrato quali sono le condizioni o gli atti che comportano la perdita della cittadinanza. Venerdì prossimo, 2 marzo 2018, è in programma il quarto incontro. A partire dalle ore 16,30, nel palazzo Baronale, il professore Gianluca Carriero terrà una conferenza sulla Carta dei diritti dell'Unione Europea.