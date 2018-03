Potere al Popolo, tutto pronto per la partenza della Carovana itinerante

Partirà giovedì 1 marzo, la Carovana organizzata da Potere al Popolo che percorrerà significativamente alcuni tra i paesi più martoriati del Basso Molise per affermare che più delle grandi opere, il più delle volte pensate per favorire gli interessi dei grandi gruppi affaristici e che spesso devastano l'ambiente e mettono a repentaglio la salute delle popolazioni residenti, occorre operare in direzione del ripristino, della manutenzione, del potenziamento dei collegamenti viari tra i paesi affinché nessuna comunità muoia di isolamento come purtroppo sta succedendo giorno dopo giorno.

Mentre i governi nazionali e regionali investono miliardi di euro per opere inutili e dannose, nessun intervento viene messo in campo per mettere in sicurezza territorio, per le opere infrastrutturali indispensabili (per esempio, il rifacimento reti idriche. In Molise più del 65% dell’acqua viene disperso a causa di reti vecchie e fatiscenti), per rendere diffuse le cosiddette info-strutture (fibra ottica) anch'esse imprescindibili nell'ottica di uno sviluppo che tenga conto dell'epoca in cui viviamo, caratterizzata dalla rivoluzione digitale.

La Carovana partirà da Termoli per raggiungere Montefalcone del Sannio attraversando le strade disastrate e i luoghi più dimenticati dalle Istituzioni, con il seguente itinerario:

ore 10.30: CONFERENZA-STAMPA a TERMOLI, presso lo "Spazio popolare" in via XXIV maggio,51;

ore 11.30 partenza da via Roma, nei Pressi della Torretta Belvedere, passaggio sotto Pozzo Dolce e Piazza San Antonio, simboli del grande scempio della riqualificazione del Centro di Termoli con annesso TUNNEL, la Carovana attraverserà il Lungomare Nord raggiungendo la Fondo Valle Sinarca, poi percorrendo la strada Comunale Cavalline arriverà a Montecilfone alle ore 12.00 dove verrà distribuito il materiale divulgativo in Via Roma, nei pressi del Municipio. A seguire, la carovana raggiungerà Palata alle ore 13.00, Acquaviva Collecroce alle ore 15.00, San Felice del Molise alle ore 16.00.

Nel Pomeriggio, la carovana di Potere al Popolo, alle ore 17.00, arriverà a Montefalcone Nel Sannio in Via De Fanis (Municipio), concludendo il suo tour elettorale in una zona del Molise tra le più disastrate e abbandonate.