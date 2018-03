Fare Ambiente Guardie Molise, da Guglionesi parte la nuova iniziativa

GUGLIONESI. Debutta sul territorio regionale una nuova compagine di Guardie ambientali. Nasce a Guglionesi l'Associazione Fare Ambiente Guardie Molise e il presidente è Antonio Strippa.

L'associazione si propone di: conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell’ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all’ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; favorire l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità; promuovere l’ambiente come occasione di pace fra i popoli; contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività; promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile; promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l’integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo; promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell’ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; promuovere politiche a favore dei giovani e delle fasce disagiate; promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonché di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile.

Espletamento ed organizzazione del servizio di pronto intervento h 24 a disposizione di tutti i numeri di pronto intervento. Non a caso, Il 7 novembre scorso, è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e Fare Ambiente.

Il protocollo che porta la firma del Generale dell'arma Tullio Del Sette e di Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fare Ambiente, prevede una collaborazione in vari ambiti: iniziative per la salvaguardia del territorio e il rispetto della normativa a difesa dell'ambiente; promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile; realizzazione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura ambientale, in particolare in favore dei giovani e, infine organizzazione di attività formative reciproche nelle attività di interesse comune. A breve partiranno a Guglionesi, dei corsi di formazione per diventare Guardia Ecozoofila, con rilascio del decreto prefettizio come Agente di Polizia Giudiziaria.