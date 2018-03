L'istituto Omnicomprensivo di Guglionesi porta in scena il Rugantino

GUGLIONESI. L’omnicomprensivo di Guglionesi in scena con il Rugantino oggi alle 17.30 al teatro Fulvio. Spesso a scuola la parola teatro viene usata per abbellire un discorso didattico, per arricchire una programmazione scolastica e per questo il più delle volte rimane solo un’attività annunciata. Non è così per l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi che da diversi anni fa del teatro un punto di forza, un obiettivo formativo e un momento importante di socializzazione, che segna l’esperienza culturale degli studenti. Anche quest’anno si è voluto curare tale attività, decidendo addirittura di mettere in scena un musical, Rugantino, liberamente ispirato dalla commedia scritta nel 1962 da Garinei e Giovannini ed ambientato nella Roma papalina del XIX secolo. Nella trama, Rugantino, giovane spaccone, arrogante e avverso a qualunque lavoro, vive di espedienti, aiutato da Eusebia che spaccia per sua sorella. I due insieme ottengono vitto e alloggio raggirando il “frescone” di turno. Rugantino scommette con degli amici di sedurre Rosetta, moglie di Gnecco - detto Er matriciano- prima della Sera dei Lanternoni. Il giovane riesce nell’intento, ma finisce per innamorarsi di Rosetta.

L’opera è l’epilogo del lungo lavoro del laboratorio teatrale, di oltre quattro mesi di impegno, di orari scolastici prolungati, di condivisione di un’esperienza, in cui ognuno si è immedesimato in un personaggio innamorandosene. In un contesto insolito, al di fuori dei banchi di scuola, si sono incontrate diverse personalità, compagni d’Istituto, regista e questo confronto socializzante e critico ha facilitato la maturazione della identità dei tanti soggetti coinvolti. Nessuno fa il teatro per essere al centro scena o per ricevere gli applausi dalla platea, ma ogni alunno-attore è spinto da una motivazione più essenziale e molto profonda. “Il teatro”, diceva Ennio Flaiano, “non è un genere letterario ma un genere di vita, un modo di arrivare alla verità per tentativi che coinvolgono l’esistenza”. Pertanto un sentito ringraziamento va al dirigente scolastico, Maria Maddalena Chimisso, che in questi anni ha saputo riconoscere la funzione pedagogica del teatro.

Costumi d’epoca accuratamente scelti, un allestimento scenico di rilievo curato dalla prof Romilda Casalanguida, coreografie dirette dalla Prof.ssa Teresa Rossi, coordinamento artistico affidato alle docenti Laura Calvano, Marianna Zarlenga e alla maestra Nadia di Zillo, regia del prof Antonio Molino, coadiuvato dall’alunna Marianna Pertone, musiche interpretate da Manuel Petti, Davide Cistriani e dall’allieva Ilenia Perna. Nel ruolo di Rugantino l’attore Davide Pinto.

L’appuntamento è al Cinema Teatro Fulvio di Guglionesi alle ore 17,30 con ingresso libero.