Quattro pregiudicati fermati con 3 smartphone di dubbia provenienza, denunciati

ISERNIA. Quattro pregiudicati fermati dai Carabinieri, finiscono nei guai per possesso ingiustificato di oggetti di valore.

Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio predisposto dai Carabinieri tra Isernia e comuni limitrofi, a Pettoranello del Molise, i militari della Stazione di Carpinone hanno sorpreso nei pressi della zona industriale, quattro persone di origine campana con a carico precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, che si aggiravano con fare sospetto a bordo di un’autovettura. Dalla perquisizione personale e veicolare venivano rinvenuti tre smartphone del valore complessivo di circa millecinquecento euro, dei quali i quattro fermati non sapevano giustificarne né la proprietà né la provenienza. Pertanto dopo le formalità di rito espletate presso la Caserma di Carpinone, a carico dei quattro scattava una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti di valore ed il sequestro del materiale rinvenuto. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza dei telefonini recuperati e quale fosse il motivo della presenza dei quattro nel territorio isernino.