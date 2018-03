Acquista prodotti dolciari con assegni rubati

ISERNIA. Acquista prodotti dolciari con assegni di provenienza illecita, titolare di una ditta denunciata dai Carabinieri per ricettazione e truffa aggravata.

A Monteroduni, i militari della locale Stazione, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia, la titolare di una ditta dell’hinterland napoletano, per i reati di ricettazione e truffa aggravata. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, la donna utilizzava assegni bancari di provenienza illecita per il pagamento di prodotti dolciari acquistati presso un’attività commerciale del luogo, per un importo complessivo pari a circa mille euro. Ulteriore indagini sono in corso da parte dei militari, al fine di accertare se la donna si sia resa protagonista di analoghe truffe anche in altre province del territorio nazionale.