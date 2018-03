«Sovversivi? Sì, se ciò significa che siamo dalla parte dei più deboli»

TERMOLI. «Dicono che siamo sovversivi, è vero, vogliamo sovvertire quello che non va in questo Paese». Si presenta così, in un inciso, Italo Di Sabato a nome di Potere al popolo.

Il maltempo non fa gioco alla Carovana di Potere al Popolo e se vogliamo è la testimonianza di come un intero territorio sia in scacco rispetto a condizioni climatiche e ambientali poiché non è dotato di infrastrutture degne di questo nome che colleghino entroterra e litorale. Ieri mattina l’appuntamento di fine campagna elettorale, in questo si è trasformato il sit-in di via XXIV maggio, alla presenza di due candidati alle elezioni politiche, Luigino Vitulli, trasmigrato da Termoli a Isernia, e Italo Di Sabato. Con loro, a dar manforte in sezione, Pasquale Sisto, Antonello Manocchio e Marco Cataldo. Di Sabato ha introdotto i temi dell’impegno di questo movimento partito dal basso, con assemblee territoriali e temi locali inseriti in un unico comune denominatore, quello del sostegno ai più deboli.

Potere al Popolo andrò oltre il 4 marzo, ma difficilmente sarà in campo alle elezioni regionali, vista l’antidemocratica soglia di sbarramento all’8% inserita da Frattura, questo il loro pensiero. Puntando proprio sulle infrastrutture, l’ex assessore regionale di metà anni Novanta ha detto che è stata sbagliata la logica di puntare su grossi progetti, mentre andavano realizzate delle opere diffuse sul territorio, per levare intere comunità dall’isolamento e creare così localmente posti di lavoro ed economia zonale.

L’ex storico rappresentante del Prc ha anche annunciato che nelle prossime settimane ci sarà l’apertura di un ambulatorio popolare a Campobasso, che servirà per distribuire farmaci ai meno abbienti e offrire loro possibilità di visite mediche gratuite. Vitulli è partito dalla battaglia campale contro il Tunnel per rappresentare la sua esperienza politica e la testimonianza in questa avventura. Tre i punti critici assoluti in Molise sui quali mettere mano: l’assenza di una legge per un referendum regionale, l’assenza di una legge urbanistica e la necessità di un comitato di sorveglianza esterno alle istituzioni ma vicino alla gente per monitorare scelte e spese sui fondi europei che arrivano nelle casse della Regione e impedire così i giochi di potere e clientela. Entrambi si sono detti fiduciosi nella possibilità che Potere al popolo elegga parlamentari nella tornata di domenica, parliamo dei livelli nazionali, ovviamente. In Molise la scalata è ardua, anche per la forse eccessiva frammentazione avutasi a sinistra.