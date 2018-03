CAMPOBASSO. Ecco una nota del MoVimento 5 Stelle in vista della chiusura della campagna elettorale.

"È stata una campagna elettorale entusiasmante. Ora vogliamo concludere con tutti voi.

Venerdì 2 marzo, alle ore 19, vi aspettiamo a Campobasso davanti al nostro punto informativo in corso Vittorio Emanuele II, 53.

Saranno presenti i nostri candidati al Senato Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis, e alla Camera dei deputati Rosa Alba Testamento e Antonio Federico oltre alla nostra portavoce in Consiglio regionale Patrizia Manzo e ai portavoce comunali.

Con loro vogliamo parlarvi fino all'ultimo momento del nostro programma di governo, delle nostre idee per il Molise e per l'Italia. Poi seguiremo in diretta da Roma la chiusura della campagna elettorale nazionale.

Quindi ci vediamo venerdì sera: portate con voi gli indecisi, chi non vuole votare, chi non ha interesse per la politica, chi ha perso la speranza. Chiediamo loro soltanto di ascoltarci.

Partecipa. Scegli. Cambia".