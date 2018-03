Operazione ad alto impatto “Security breath”

In collaborazione con Mediacomm Rinnovare impegno e fiducia per proseguire nella crescita, l'appello di Laura Venittelli

TERMOLI. Ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. La candidata al Senato per la quota proporzionale del Pd Laura Venittelli lancia il suo appello al voto in video e nell'intervista illustra l'impegno politico in questa delicata fase