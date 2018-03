“Sotto i 10€”, nasce una nuova shopping destination firmata eBay

MILANO. Avere un nuovo punto di incontro dove dar libero sfogo al piacere dello shopping senza per questo doversi preoccupare del portafoglio.

Trovare in un unico luogo idee d’acquisto sfiziose da poter cogliere al volo.

È in risposta a questi desideri che eBay.it, leader dell’e-commerce con oltre 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento, presenta “SOTTO I 10€”:

una nuova sezione all’interno del sito che raccoglie idee d’acquisto per le principali categorie merceologiche – dal beauty al tech, dalla moda, ai videogiochi e l’home decor -

il cui comune denominatore è un prezzo al di sotto dei 10 euro spedizione inclusa. Il nuovo servizio racchiude, in una pagina completamente dedicata, solo prodotti nuovi con cui regalarsi piccole gioie, liberi da ogni senso di colpa.

Sarà così possibile navigare tra proposte già raggruppate per categoria: dagli Accessori Viaggio o Palestra, alle Maglie e Top da Donna,

passando per Articoli per Cani e Gatti, Orologi per lui e per lei, Cuscini decorativi o Costumi da Bagno,

tutto sotto i 10 euro. Immancabile poi il tech, con Cuffie, Casse Portatili e Videogiochi, e il beauty, con Accessori Capelli e Maschere Viso.

Se non fosse abbastanza allettante la proposta di articoli sotto i dieci euro, la pagina propone anche prodotti sotto i cinque euro,

alcuni esempi sono Accessori da Cucina, Occhiali da Sole, Cover per Smartphone o Adesivi da Parete.

“SOTTO I 10€” rappresenta un’offerta molto diversificata che strizza l’occhio anche agli utenti più giovani, la cosiddetta generazione Z, che sta per entrare nel mondo adulto e inizia ad avere un proprio potere di spesa, seppur non elevato.

“Dopo il lancio nel luglio 2017 del servizio “eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito” con cui offriamo nella sezione “Imperdibili” del nostro sito, una selezione di prodotti al miglior prezzo disponibile online rispetto ai competitor a cui si applica il programma, siamo fieri di presentare “Sotto i 10 €”, una pagina versatile e dinamica con una selezione di prodotti a meno di 10 € spedizione inclusa”, commenta Sara Cendaroni, Head of trading di eBay in Italia, che aggiunge: “con uno dei cataloghi online più vasti al mondo e oltre 100 milioni di prodotti nuovi disponibili in ogni momento sul sito italiano, eBay è all’ascolto del mercato e risponde da sempre alle esigenze dei compratori di tutte le fasce di età e disponibilità economica. La ricerca di convenienza non si limita alla mancanza di possibilità economiche. L’era digitale mette a disposizione infinite possibilità di confronto, condivisione e scelta quasi illimitata, un approccio e una mentalità molto diffusi soprattutto tra le nuove generazioni. eBay ha voluto così offrire una nuova shopping destination che rispondesse anche a queste esigenze, confermandosi punto di riferimento per gli acquisti online”.

