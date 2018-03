Autobus sbanda sul ghiaccio e finisce contro le barriere laterali

ISERNIA. Ore impegnative per i Vigili del fuoco in Molise. Soccorso prestato stamani a un autobus di linea che era sbandato, forse per il ghiaccio sulla sede stradale, urtando le barriere laterali, in località San Mauro comune di Pietrabbondante. Per fortuna illesi passeggeri e conducente. Sul posto anche Polizia Stradale e Carabinieri per i rilievi del sinistro e personale della Provincia per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.