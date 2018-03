ISERNIA. Rubano acqua dalla rete idrica pubblica, residenti denunciati dai Carabinieri.

Nel comune di Pizzone, i militari della Stazione di Castel San Vincenzo, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria sette persone residenti, per il reato di furto aggravato. In pratica attraverso la realizzazione di un impianto abusivo, avevano collegato le loro abitazioni private e aziende agricole con la rete idrica pubblica, asportando acqua potabile per le loro esigenze quotidiane e lavorative. Gli impianti abusivi sono stati ora sigillati dagli stessi militari, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare il danno economico.