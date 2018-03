“La magia di una sera all’Opera”, nuovo successo per Termoli Musica

TERMOLI. Per il cartellone di Termoli Musica si è esibito il Trio “Pianiste all’opera” che ha presentato un programma dal titolo “La magia di una sera all’opera” esaudendo pienamente le aspettative artistiche del folto pubblico che sta seguendo la stagione concertistica.

Rosella Masciarelli, Michela De Amicis ed Angela Petaccia sono state le tre protagoniste della magica serata, una formazione unica al mondo con oltre 20 anni di sodalizio che le ha portate ad esibirsi nelle sale più prestigiose da Addis Abeba a Rio De Janeiro, da Cartagine a Vienna, con tournée negli Stati Uniti, Sud America, Africa ed Europa che hanno proposto il loro repertorio unico con grazia, virtuosismo e grande armonia.

Il Trio già premiato dalla società Dante Alighieri del Massachussetts (USA), il Premio Eccellenza Donna ha interpretato con “una sola anima” (come detto dal giornale di Sicilia) le più belle melodia dell’opera italiana.

Il programma, molto accattivante, ha visto l’esecuzione di fantasie d’opera tratte dal Rigoletto, la Traviata di Verdi ed ancora frammenti delle opere più rappresentative di Puccini, Mascagni, Leoncavallo e Boito. Con questo concerto si chiude il ciclo che Termoli Musica ha dedicato alla grande opera lirica italiana ed i prossimi due saranno dedicati alla musica strumentale per strumenti a fiato desueti quali l’oboe, l’ottavino ed il trombone e soprattutto a suonare saranno tre Enfant Prodige vincitori di numerosi concorsi internazionali.

In particolare il prossimo concerto vedrà la partecipazione straordinaria dell’oboista Carlo Cesaraccio di 12 anni (non era in programma per questo concerto) che si esibirà all’interno del concerto previsto con Alberto Cesaraccio all’oboe e Luigi Puddu alla chitarra.

E poi l’8 aprile la sessione invernale della tredicesima edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica chiuderà con un programma interamente dedicato agli Enfant Prodige di casa nostra Christian Pio Nese all’ottavino e Massimiliano Nese al trombone reduci dal concerto di premiazione presso la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York che presenteranno un programma di grande impatto artistico da soli ed in duo.