"Il Borgo delle Donne", martedì la presentazione della quinta edizione

TERMOLI. Lo scorso anno la presidente dell’Associazione scriveva: “Il logo dell’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE TERMOLI MEDIEVALE rappresenta la Torretta Belvedere racchiusa in un libro.

L’ inevitabile legame tra un simbolo forte della Storia termolese, il vecchio carcere porta d’ingresso al nostro Paese Vecchio, ed un libro su cui tanto è stato scritto di storia locale, ma ancora tanto dovrà essere scritto dalle attuali e soprattutto future generazioni.

L’ evento è diventato, nel corso degli anni, un progetto vero e proprio, che mette insieme le “Molteplicità del Femminile” e dà corpo ad una serie di eventi da cui ripartire a riflettere. Siamo convinte che una delle più grandi sconfitte dell’umanità è stata proprio la sottomissione del genere femminile a quello maschile.

Per questo proviamo ad immaginare come il mondo sarebbe stato se le Donne, in ogni dove, avessero potuto “esprimersi” in tutto come avrebbero voluto e dovuto! Non è facile, ma crediamo che, certamente, sarebbe stato più bello e più ricco.

Quello, che con questo genere di eventi, ci prefiggiamo di raggiungere è il sempre maggiore coinvolgimento di persone aperte ad ogni genere di contributo culturale, convinti che solo attraverso iniziative che nascono nel cuore pulsante della nostra città e attraverso la profonda conoscenza delle peculiarità dei luoghi dove la nostra storia e la nostra cultura, marinara e non, sono nate si possa ripartire per la promozione turistica, culturale e sociale dei nostri territori.

Quale migliore cornice all’aperto della nostra splendida P.zza Duomo e quale ambientazione più adatta dello scrigno rappresentato dal nostro Castello Svevo, si potevano scegliere per l’ ambientazione de IL BORGO DELLE DONNE?

L’intento di quest’anno è quello di portare avanti il progetto che Nadia Rucci aveva creato insieme alle persone che da sempre hanno aderito alle iniziative. Grazie della partecipazione, le Donne del Borgo