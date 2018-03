VENAFRO. Controlli a tappeto dei Carabinieri, scattano denunce e sequestri. Un mirato servizio di controllo straordinario del territorio è stato predisposto nelle ultime ore dai Carabinieri, in tutto il venafrano, con particolare riferimento alle zone di confine tra le province di Isernia e Caserta, al fine di prevenire reati di tipo predatorio e in materia di sicurezza stradale.

Pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e delle Stazioni territorialmente competenti, hanno eseguito sia durante le ore diurne che in quelle notturne, numerosi posti di blocco nel corso dei quali sono stati controllati settanta veicoli in transito, identificate 90 persone tra conducenti e passeggeri, ed eseguite nei casi sospetti perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

Due veicoli messi in circolazione privi di copertura assicurativa sono stati sottoposti a sequestro. Una decina i pregiudicati che attualmente scontano misure cautelari o di prevenzione, nei cui confronti sono stati effettuati controlli sul regolare rispetto delle prescrizioni imposte dalle competenti Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. Ispezionati anche cinque locali pubblici per accertamenti amministrativi e in materia igienico-sanitaria.