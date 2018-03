Fidapa e l'8 marzo: "La giornata internazionale della donna non è una festa, ma una celebrazione"

TERMOLI. “Smettiamo di parlare di ‘Festa della donna’ e iniziamo a considerare l’8 marzo una giornata dedicata alla donna, una giornata che serva da spunto di riflessione sulla condizione attuale delle donne in tutto il mondo e in tutte le circostanze che la vedono coinvolta in ambito sociale”.

Queste la parole di Nuccia Spadaro, presidente della sezione Fidapa di Termoli che, in occasione del prossimo 8 marzo sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione sulla donna e sulla "Giornata Internazionale della Donna".

“Invito tutte le nostre socie – ha aggiunto il presidente Spadaro - i cittadini e le donne di Termoli a riflettere sulle parole del nostro presidente nazionale Caterina Mazzella, parole che se assimilate da ognuno di noi e applicate nel nostro quotidiano, possono davvero modificare i nostri comportamenti e la quotidianità di tutti”.

Di seguito il comunicato stampa Nazionale della Fidapa.

“Fidapa - BPW Italy ricorda e celebra le Donne che hanno perso la loro vita e continuano a perderla ogni giorno a causa dei soprusi e delle ingiustizie degli uomini, in guerra, sul lavoro e nei rapporti familiari .

Una giornata per ricordare che il più grande sfruttamento dell'uomo è quello degli uomini sulle donne per le quali ancora ci sono discriminazioni prepotenze e femminicidi;

Una giornata per ricordare la drammatica quotidianità delle donne e l'irreparabile dolore che vivono quelle bambine e quei bambini, cui la violenza omicida ha tolto tutto;

Una giornata per celebrare le Donne che, nonostante le avversità, restrizioni e ingiustizie costituiscono il cuore del cambiamento di cui la società contemporanea ha bisogno : questo impegno e questa passione delle Donne sono i valori che Fidapa BPW Italy vuole celebrare per la costruzione di una società più equa, rispettosa e accogliente.

Implementare una informazione adeguata e rispettosa dei diritti umani , promuovere progetti formativi e di sensibilizzazione educativa e aprire dialoghi costruttivi con le istituzioni sono per nostra Federazione le premesse essenziali per la costruzione di una società degna del futuro delle nuove generazioni per le quali siamo oggi responsabili del cambiamento.

La giornata internazionale della donna non è una festa, è una celebrazione: quella della forza delle donne che sicuramente "erediteranno la terra."