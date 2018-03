Al bando di gara nazionale“Lo sport per tutti a scuola” il Cip Molise primeggia con quattro progetti

CAMPOBASSO. Il Comitato Italiano Paralimpico, in accordo con la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo, indice ogni anno uno specifico bando di Gara Nazionale, denominato "Lo sport per tutti a scuola", che si basa su progetti di avviamento allo sport per studenti con disabilità degli Istituti Primari e Secondari di I e II grado, scuole medie e superiori. Anche quest’anno il Cip Molise si è distinto per la qualità e la validità della sua proposta formativa sportiva tanto da essere inserito nella graduatoria nazionale con ben quattro progetti differenti.

Queste le iniziative che verranno intraprese nei prossimi mesi: